Посол Эстонии: Правительство страны готово обсуждать отправку войск в Украину

Правительство Эстонии готово обсуждать отправку своих военных в Украину.

Правительство Эстонии готово обсуждать отправку своих военных в Украину.

Как передает Report, об этом в интервью РБК-Украина заявила посол Эстонии в стране Аннели Кольк.

"Мы сказали, что готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия. Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского союза, и наши лидеры, я имею в виду, особенно Министерство обороны, они это обсуждают. Недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного", - заявила она.

Посол добавила, что Эстония готовила украинских инструкторов в стране.