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Посол ЕС в РФ вызван в МИД из-за ограничения транзита

Посол ЕС в РФ вызван в МИД из-за ограничения транзита Посол ЕС в России Маркус Эдерер вызван в МИД из-за ограничения транзита через Литву, ему будут выставлены условия.
В регионе
21 июня 2022 г. 01:57
Посол ЕС в РФ вызван в МИД из-за ограничения транзита

Посол ЕС в России Маркус Эдерер вызван в МИД из-за ограничения транзита через Литву, ему будут выставлены условия.

Как передает Report, об этом заявил губернатор Калининграда Антон Алиханов.

«Здесь, конечно, ситуация, которую можно разрешить дипломатическим путем. Насколько я знаю, завтра Маркус Эдерер, посол Евросоюза в России, вызван в МИД на Смоленку, и ему будут выставлены соответствующие условия», — сказал он.

Как заявил Алиханов, европейцы должны внести изменения в свои санкционные пакеты, что сделать не сложно.

При этом он отметил, что даже если ЕС не отменит свои решения, вопрос доставки грузов в Калининградскую область уже проработан.

По его словам, это будет немного дороже, но у региона есть необходимые ресурсы и власти попытаются урегулировать тарифы для морской перевозки.

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