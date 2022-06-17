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Посол ЕС в Киеве: ЕК должна предоставить Украине заключение по статусу страны-кандидата

Посол ЕС в Киеве: ЕК должна предоставить Украине заключение по статусу страны-кандидата Европейская комиссия (ЕК) сегодня должна предоставить заключение по заявке Украины на членство в Евросоюзе. Скорее всего, решение ЕК будет положительное.
В регионе
17 июня 2022 г. 12:23
Посол ЕС в Киеве: ЕК должна предоставить Украине заключение по статусу страны-кандидата

Европейская комиссия (ЕК) сегодня должна предоставить заключение по заявке Украины на членство в Евросоюзе. Скорее всего, решение ЕК будет положительное.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом посол ЕС в Украине Матти Маасикас написал в Twitter.

"Не могу не вспомнить такой же прекрасный летний день 25 лет назад, когда Комиссия открыла моей родной Эстонии путь в ЕС. То же позитивное волнение, то же ощущение истории в воздухе", - написал он.

Напомним, ранее источники в Еврокомиссии сообщили, что организация будет рекомендовать предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в члены ЕС.

Кроме того, президент Эмманюэль Макрон заявил о том, что Франция, Германия, Румыния и Италия поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

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