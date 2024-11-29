Посол ЕС: Решение властей Грузии крайне разочаровывающее

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский назвал печальным решение грузинских властей приостановить переговоры о вступлении страны в ЕС.

Решение грузинских властей приостановить переговоры о вступлении страны в ЕС вызывает глубокое сожаление.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, отметив, что Грузии был предоставлен статус страны-кандидата на вступление в ЕС, и это решение явно противоречит политике предыдущего правительства Грузии.

"Это также противоречит воле подавляющего большинства грузин. Конечно, Грузия - независимая страна, суверенное государство. Именно Грузии решать, хочет ли она продолжать европейскую интеграцию. С моей точки зрения, это очень прискорбно и обидно", - сказал Павел Герчинский.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вчера на брифинге в офисе партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" заявил о том, что власти страны не будут поднимать вопрос об открытии переговоров с ЕС до конца 2028 года. Он также отметил, что Грузия отказывается от гранта Евросоюза.

"Мы продолжим двигаться в сторону Евросоюза, хотя и не позволим никому постоянно нас шантажировать", - отметил Кобахидзе.