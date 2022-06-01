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Посол ЕС: На восстановление Украины понадобятся сотни миллиардов евро или долларов

Посол ЕС: На восстановление Украины понадобятся сотни миллиардов евро или долларов На восстановление Украины, понадобятся сотни миллиардов евро или долларов.
В регионе
1 июня 2022 г. 15:06
Посол ЕС: На восстановление Украины понадобятся сотни миллиардов евро или долларов

На восстановление Украины, понадобятся сотни миллиардов евро или долларов.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Дискуссии со стороны международных партнеров только начались: как собрать эти средства, как управлять ими в сотрудничестве с Украиной. Конечно, должно быть сильное участие со стороны Украины. Никто не хочет и не может решать лучше вас, на что именно будут необходимы эти деньги", - сказал Маасикас на брифинге в медиа-центре "Украина" в среду.

Он подчеркнул, что продолжаются более технические и финансовые дискуссии по этому поводу.

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Версия на азербайджанском языке Aİ səfiri: “Ukraynanın bərpası üçün milyardlarla avro və ya dollar lazım olacaq”
Версия на английском языке EU Ambassador: Ukraine will need hundreds of billions of euros or dollars to recover

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