Посол ЕС: На восстановление Украины понадобятся сотни миллиардов евро или долларов

На восстановление Украины, понадобятся сотни миллиардов евро или долларов.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
"Дискуссии со стороны международных партнеров только начались: как собрать эти средства, как управлять ими в сотрудничестве с Украиной. Конечно, должно быть сильное участие со стороны Украины. Никто не хочет и не может решать лучше вас, на что именно будут необходимы эти деньги", - сказал Маасикас на брифинге в медиа-центре "Украина" в среду.
Он подчеркнул, что продолжаются более технические и финансовые дискуссии по этому поводу.