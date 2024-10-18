Посол ЕС: Грузия может потерять всю европейскую финансовую помощь

Грузия может потерять всю финансовую помощь Евросоюза, если власти страны не сменят курс и не начнут вновь сближаться с сообществом.

Грузия может потерять всю финансовую помощь Евросоюза, если власти страны не сменят курс и не начнут вновь сближаться с сообществом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

"Грузия уже потеряла 121 млн евро помощи и это касается только текущих программ помощи. В том случае, если траектория правительства не изменится, к сожалению, Грузия потеряет все больше и больше. Если грузины на выборах решат не продолжать путь в Евросоюз, Грузия потеряет всю финансовую помощь", - сказал Герчинский.

Посольство ЕС в Грузии ранее опубликовало информацию, согласно которой власти Грузии не получат от Евросоюза финансовую помощь в размере более 121 млн евро из-за "отката демократии".