Посол: Эрдоган может посетить Россию в связи с открытием "Турецкого потока"

Президент Турции Реджеп Эрдоган может посетить Россию в связи с открытием "Турецкого потока" в этом году.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил в ходе встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко чрезвычайный и полномочный посол Турции Мехмет Самсар.

"В этом году планируется пустить в эксплуатацию "Турецкий поток". В связи с его открытием в Россию может быть совершен визит на высшем уровне", - сказал М.Самсар.

После позже уточнил журналистам, что детальной информации о возможном визите пока нет. По его словам, это может быть либо визит президента, либо министра.

"Такие переговоры между нашими странами ведутся", - добавил турецкий дипломат.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что точных сроков визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Россию пока нет.

Отметим, что запуск газопровода "Турецкий поток" планируется до конца 2019 года.