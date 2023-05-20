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Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы

Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы.
В регионе
20 мая 2023 г. 16:46
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы

В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы.

Об этом анкарскому бюро Report заявил посол Доминиканской Республики в Азербайджане и Турции Элвис Антонио Алам Лоран.

Подчеркнув, что он вернулся из Азербайджана с деловой поездки, посол отметил, что в настоящее время они работают над проектом, связанным с проведением Дней Доминиканы в Баку: “Я всегда говорю, что богатство этой страны в ее культурном разнообразии. Доминиканская Республика, как и Азербайджан, обладает богатым культурным разнообразием. У нас богатое культурное наследие. Наша страна красочная. Я видел это и в Азербайджане. В Баку я был поражен синтезом древности и современности. Азербайджанцы похожи на нас по доброте, искренности. Мы планируем поставлять нашу продукцию и в Азербайджан”.

По его словам, дни будут организованы в одном из наиболее посещаемых мест: "Это может быть парк или любое другое место. Мы планируем организовать выставку фотографий, музыки и еды. Каждый может принять участие в этом мероприятии”.

Посол отметил, что его страна обладает богатыми возможностями для туризма: “В 2022 году Доминикану посетили 8 миллионов туристов. Мы являемся основным направлением региона. Туризм - одна из важнейших и приносящих доход отраслей в стране. Одна из наших целей – увеличение количества туристов из Азербайджана. Поэтому открытие прямых авиарейсов между Доминиканской Республикой и Азербайджаном может обеспечить взаимный приток туристов. В связи с этим мы ведем переговоры с азербайджанской стороной”.

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Версия на азербайджанском языке Dominikan səfiri: “Azərbaycanda Dominikan Günləri keçiriləcək”

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