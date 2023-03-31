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Посол Дании вызван в МИД Турции

Посол Дании вызван в МИД Турции Посол Дании вызван в Министерство иностранных дел Турции.
В регионе
31 марта 2023 г. 20:37
Посол Дании вызван в МИД Турции

Посол Дании вызван в Министерство иностранных дел Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

В заявлении говорится, что МИД решительным образом осуждает преступление на почве ненависти, совершенное в Дании 24 марта: "Мы самым решительным образом осуждаем то, что преступление на почве ненависти, совершенное в Дании 24 марта против нашей священной книги, Корана, и нашего славного флага, было разрешено вновь 31 марта, в Рамазан. Мы вновь заявляем, что разрешение этого чудовищного акта под прикрытием свободы слова является абсолютно неприемлемым и что такой подход никогда не может быть оправдан. Посол Дании, вызванный в наше министерство, был проинформирован о том, что мы решительно осуждаем и протестуем против этого гнусного нападения. Мы еще раз решительно призываем датские власти предпринять необходимые действия против виновных в этом преступлении и принять эффективные меры для предотвращения повторения подобных провокаций".

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