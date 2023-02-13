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Посол Чехии в Туркменистане вручил копии верительных грамот замглаве МИД

Посол Чехии в Туркменистане вручил копии верительных грамот замглаве МИД Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Чехии в Туркменистане (с резиденцией в Ташкенте) Вацлав Йилека вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Туркменистана Вепе Хаджиеву.
В регионе
13 февраля 2023 г. 21:26
Посол Чехии в Туркменистане вручил копии верительных грамот замглаве МИД

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Чехии в Туркменистане (с резиденцией в Ташкенте) Вацлав Йилека вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Туркменистана Вепе Хаджиеву.

Как сообщает местное бюро Report, в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития туркмено-чешского сотрудничества в политической, торгово-экономической, образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах. Дипломаты также рассмотрели взаимодействие стран в рамках международных и региональных организаций. В частности, речь шла о партнерстве на площадках ООН и ЕС, включая взаимную поддержку мирных инициатив.

Была отмечена необходимость продолжать развивать двусторонние отношения между Туркменистаном и Чехией на разных уровнях и продолжать практику проведения межмидовских политконсультаций.

Отметим, что дипломатические отношения между Туркменистаном и Чешской Республикой были установлены 31 января 1993 года.

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