Посол Чехии в Туркменистане вручил копии верительных грамот замглаве МИД

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Чехии в Туркменистане (с резиденцией в Ташкенте) Вацлав Йилека вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Туркменистана Вепе Хаджиеву.
Как сообщает местное бюро
Была отмечена необходимость продолжать развивать двусторонние отношения между Туркменистаном и Чехией на разных уровнях и продолжать практику проведения межмидовских политконсультаций.
Отметим, что дипломатические отношения между Туркменистаном и Чешской Республикой были установлены 31 января 1993 года.