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    Посол: Безвизовый режим Украины с Европой повлечет за собой рост туристов в страну

    Мищенко: По сути, это оценка наших реформ, которые были реализованы в тяжелое время руководством страны

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Безвизовый режим Украины с Европой повлечет за собой рост туристов в cтрану.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко на пресс-конференции.

    "Считаю это политическим решением. По сути, это оценка наших реформ, которые были реализованы в тяжелое время руководством страны. Мы исполнили те критерии, которые от нас требовали", - заявил А. Мищенко.

    По его словам, введение безвизового режима повлечет рост туристов из Украины в Европу.

    "С другой стороны, повышается интерес к Украине со стороны европейских туристов, ожидается рост", - добавил посол.

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