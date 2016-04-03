Посол Беларуси вызван в МИД Армении из-за заявления Минска по Карабаху

Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ Посол Беларуси в Ереване Игорь Назарук 3 апреля был приглашён в МИД Армении, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что в ходе встречи послу Беларуси армянской стороной было выражено "глубокое недоумение в связи с рядом положений, нашедших отражение в распространённом 2 апреля года заявлении министерства иностранных дел Белоруссии в связи с событиями вокруг Нагорного Карабаха".

И.Назаруку было заявлено, что "подобное заявление не соответствуют духу армяно-белорусских отношений и идёт вразрез с обязательствами, взятыми сторонами в рамках ОДКБ и других многосторонних структур...".

В заявлении МИД, в частности, говорится, что как страна-член минской группы ОБСЕ последовательно выступаем за мирное разрешение конфликта в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, прежде всего, на основе соблюдения и обеспечения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств, а также соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и решений ОБСЕ.