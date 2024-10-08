Посол Азербайджана: Запад напрямую ответственен за реваншистские настроения Армении

Чем больше антиазербайджанской дезинформации транслируются западными странами, тем больше растет уровень реваншизма в Армении.

Чем больше антиазербайджанской дезинформации транслируются западными странами, тем больше растет уровень реваншизма в Армении.

Как передает Report, об этом написал посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим в статье в американском еженедельном журнале Newsweek .

По его словам, сегодня в Армении регулярно проводятся военные учения, западными странами поставляется тяжелое вооружение, а политики США поддерживают реваншистские настроения.

Кроме этого, он посетовал на тот факт, что в западных СМИ широко распространяется дезинформация про Азербайджан, тем самым наносится ущерб мирному процессу.

"Чем больше антиазербайджанская элита в Соединенных Штатах, Франции и других странах объединяет свои усилия по дезинформации с попытками милитаризации Армении, тем больше реваншизм укореняется среди ее истеблишмента. Я вижу все более воинственные заявления армянских дипломатов, которых с радостью поддерживают, в частности, единомышленники в Соединенных Штатах", - сказал он.

Посол подчеркнул, что американские дипломаты хотя и пытаются выстраивать мирную политику, их усилия нивелируются коллегами, которые поддерживают реваншистские настроения в армянском обществе.

Ибрагим напомнил, что Азербайджан стремится к достижению справедливого и устойчивого мира в регионе. По его словам, именно Азербайджан инициировал мирный процесс с Арменией, который активно продолжается и уже достигнут прогресс.

"Впервые с момента провозглашения независимости от Советского Союза в 1991 году две страны поддержали друг друга по некоторым международным вопросам и продвинулись в переговорах по делимитации границ", - отметил он.

Посол подчеркнул, что несмотря на усилия Азербайджана, западные страны пытаются выставить ситуацию в регионе Южного Кавказа таким образом, будто происходит цивилизационное противостояние между мусульманским и христианским мирами.

"На самом деле все обстоит совсем иначе. В Азербайджане все религии и этнические группы счастливо живут бок о бок. Однако, то же самое нельзя сказать о самых яростных критиках Азербайджана. Их города наполнены исламофобией, антисемитизмом и ненавистью", - сказал он.

Подводя итог, дипломат подчеркнул, что США несут ответственность за продвижение порядка, основанного на международном праве, и прецеденты нарушения права несут вред не только региону Южного Кавказа, но и всему миру.