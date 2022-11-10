Посол Азербайджана вызван в МИД Ирана

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде был вызван в Министерство иностранных дел ИРИ.
Об этом сообщает Report со ссылкой на IRNA.
Помощник министра иностранных дел Ирана выразил послу недовольство недружественными антииранскими публикациями в азербайджанских СМИ.
"Мы ожидаем, что этот процесс будет остановлен в кратчайшие сроки и будут приняты необходимые меры для предотвращения его повторения", - отметил представитель МИД.
Посол Али Ализаде выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации и подчеркнул, что передаст протест иранской стороны Баку.