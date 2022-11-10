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Посол Азербайджана вызван в МИД Ирана

Посол Азербайджана вызван в МИД Ирана Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде был вызван в Министерство иностранных дел ИРИ.
В регионе
10 ноября 2022 г. 20:07
Посол Азербайджана вызван в МИД Ирана

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде был вызван в Министерство иностранных дел ИРИ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на IRNA.

Помощник министра иностранных дел Ирана выразил послу недовольство недружественными антииранскими публикациями в азербайджанских СМИ.

"Мы ожидаем, что этот процесс будет остановлен в кратчайшие сроки и будут приняты необходимые меры для предотвращения его повторения", - отметил представитель МИД.

Посол Али Ализаде выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации и подчеркнул, что передаст протест иранской стороны Баку.

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