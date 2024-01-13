Посол Азербайджана в Турции выразил соболезнования в связи с гибелью военных в зоне операции "Пендже-Килит"

Посол Азербайджана в Анкаре Рашад Мамедов выразил соболезнования турецкой стороне в связи с гибелью военнослужащих ВС Турции в зоне проведения операции "Пендже-Килит".

Посол Азербайджана в Анкаре Рашад Мамедов выразил соболезнования турецкой стороне в связи с гибелью военнослужащих ВС Турции в зоне проведения операции "Пендже-Килит".

Как передает Report , соответствующая публикация размещена на странице дипломата в социальной сети Х.

"Мы разделяем горе турецкого народа, да упокоит Всевышний души наших шехидов, выражаем соболезнования их семьям, желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении.

Напомним, что в результате вылазки террористов в зоне операции "Пендже-Килит" на севере Ирака не менее шести военнослужащих ВС Турции стали шехидами, еще семеро получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.