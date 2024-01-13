О нас

Посол Азербайджана в Турции выразил соболезнования в связи с гибелью военных в зоне операции "Пендже-Килит"

Посол Азербайджана в Турции выразил соболезнования в связи с гибелью военных в зоне операции "Пендже-Килит" Посол Азербайджана в Анкаре Рашад Мамедов выразил соболезнования турецкой стороне в связи с гибелью военнослужащих ВС Турции в зоне проведения операции "Пендже-Килит".
В регионе
13 января 2024 г. 01:14
Посол Азербайджана в Турции выразил соболезнования в связи с гибелью военных в зоне операции Пендже-Килит

Посол Азербайджана в Анкаре Рашад Мамедов выразил соболезнования турецкой стороне в связи с гибелью военнослужащих ВС Турции в зоне проведения операции "Пендже-Килит".

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипломата в социальной сети Х.

"Мы разделяем горе турецкого народа, да упокоит Всевышний души наших шехидов, выражаем соболезнования их семьям, желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении.

Напомним, что в результате вылазки террористов в зоне операции "Пендже-Килит" на севере Ирака не менее шести военнослужащих ВС Турции стали шехидами, еще семеро получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Türkiyə xalqına başsağlığı verib

Самое читаемое

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
7 января 2024 г. 01:22
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
6 января 2024 г. 11:25
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
6 января 2024 г. 09:59
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00
Дорожная полиция предупредила водителей
Дорожная полиция предупредила водителей
11 января 2024 г. 12:36
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
7 января 2024 г. 14:58
В Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
8 января 2024 г. 14:00
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
В Баку простились с заслуженной артисткой Гюльбахар Шюкюрлю
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Гюльбахар Шюкюрлю
6 января 2024 г. 13:14
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
10 января 2024 г. 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi