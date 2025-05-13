Посол Азербайджана в РФ вручил орден "Шараф" врачу Мамедбагиру Алиеву

В посольстве Азербайджана в России состоялась церемония вручения ордена "Шараф" академику Российской академии наук и Российской академии медицинских наук, известному онкологу Мамедбагиру Алиеву.

В посольстве Азербайджана в России состоялась церемония вручения ордена "Шараф" академику Российской академии наук и Российской академии медицинских наук, известному онкологу Мамедбагиру Алиеву.

Как сообщает российское бюро Report , государственную награду ученому вручил посол Рахман Мустафаев.

М. Алиев был награжден орденом распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева за большие заслуги в развитии связей между Азербайджаном и Россией и многолетнюю плодотворную общественную деятельность.

Вручая орден, посол подчеркнул особую значимость этой награды: "Это действительно очень престижная и глубокая награда, которая олицетворяет собой большой вклад в развитие межгосударственных отношений - будь то в сфере экономики, культуры или гуманитарного сотрудничества".

Академик Мамедбагир Алиев выразил глубокую благодарность за высокую оценку его труда. "Особенно хочу подчеркнуть, что получать эту награду после нашей великой Победы вдвойне почетно и радостно", - сказал он.

Ученый отметил, что воспринял это награждение как признание усилий, направленных на развитие российско-азербайджанских научных и гуманитарных связей.

"Родина у нас одна, а среда обитания может быть разной", - добавил М. Алиев.

На церемонии вручения также присутствовали азербайджанцы - ученики академика Мамедбагира Алиева, его коллеги и представители научного сообщества, работающие в сфере онкологии.