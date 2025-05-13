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Посол Азербайджана в РФ вручил орден "Шараф" врачу Мамедбагиру Алиеву

Посол Азербайджана в РФ вручил орден "Шараф" врачу Мамедбагиру Алиеву В посольстве Азербайджана в России состоялась церемония вручения ордена "Шараф" академику Российской академии наук и Российской академии медицинских наук, известному онкологу Мамедбагиру Алиеву.
В регионе
13 мая 2025 г. 07:54
Посол Азербайджана в РФ вручил орден Шараф врачу Мамедбагиру Алиеву

В посольстве Азербайджана в России состоялась церемония вручения ордена "Шараф" академику Российской академии наук и Российской академии медицинских наук, известному онкологу Мамедбагиру Алиеву.

Как сообщает российское бюро Report, государственную награду ученому вручил посол Рахман Мустафаев.

М. Алиев был награжден орденом распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева за большие заслуги в развитии связей между Азербайджаном и Россией и многолетнюю плодотворную общественную деятельность.

Вручая орден, посол подчеркнул особую значимость этой награды: "Это действительно очень престижная и глубокая награда, которая олицетворяет собой большой вклад в развитие межгосударственных отношений - будь то в сфере экономики, культуры или гуманитарного сотрудничества".

Академик Мамедбагир Алиев выразил глубокую благодарность за высокую оценку его труда. "Особенно хочу подчеркнуть, что получать эту награду после нашей великой Победы вдвойне почетно и радостно", - сказал он.

Ученый отметил, что воспринял это награждение как признание усилий, направленных на развитие российско-азербайджанских научных и гуманитарных связей.

"Родина у нас одна, а среда обитания может быть разной", - добавил М. Алиев.

На церемонии вручения также присутствовали азербайджанцы - ученики академика Мамедбагира Алиева, его коллеги и представители научного сообщества, работающие в сфере онкологии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Rusiyadakı səfiri “Şərəf” ordenini həkim Məmmədbağır Əliyevə təqdim edib

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