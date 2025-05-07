Посол Азербайджана в Грузии обсудил сотрудничество в сфере образования с ректором СГУ

Посол Азербайджана в Грузии обсудил сотрудничество в сфере образования с ректором СГУ

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев провел встречу с ректором Сухумского государственного университета (СГУ), профессором Зурабом Хонелидзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, в ходе встречи посол отметил высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в сферах науки и образования.

Ректор Зураб Хонелидзе, поблагодарив за теплый прием, подчеркнул значимость действующих контактов и совместных инициатив между вузами Азербайджана и Грузии.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.