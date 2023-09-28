Посол: Азербайджан ежегодно покрывает расходы на обучение около 1800 студентов в Грузии

Азербайджанское государство ежегодно покрывает расходы на обучение около 1800 студентов в Грузии

Азербайджанское государство ежегодно покрывает расходы на обучение около 1800 студентов в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев на встрече с семьями шехидов.

Дипломат напомнил, что Азербайджан выделил 70 млн долларов США на реализацию социальных проектов в Грузии: "Все организации, а также Фонд Гейдара Алиева осуществляют социальные проекты. Вся работа ведется для улучшения социального благосостояния наших соотечественников, проживающих в Грузии. Мы всегда поддерживаем семьи шехидов. Издана книга "Бессмертные", снимаются документальные фильмы. Эти работы будут продолжены".