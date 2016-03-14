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    Посол Австралии находился в 20 м от места теракта в Анкаре

    Посол Австралии в Турции Джеймс Ларсен находился в машине, когда недалеко от него прогремел взрыв

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Посол Австралии в Турции Джеймс Ларсен находился на той же улице в Анкаре, где произошел теракт. Как сообщает Report со ссылкой на Sydney Morning Herald, об этом заявила министр иностранных дел  Австралии Джули Бишоп.

    Бишоп добавила, что посол находился в машине, когда приблизительно в 20 м от него прогремел взрыв. Она поговорила с Ларсеном и отметила, что его до сих пор "пробирает дрожь".

    Глава МИД также отметила, атака был осуществлена в дипломатическом районе Анкары, однако это не значит, что теракт был направлен против дипломатов, и присутствие  посла Ларсена недалеко от взрыва  всего лишь случайность.

    В результате взрыва, прогремевшего 13 марта в районе Кызылай в центре Анкары, погибли 34 человека, 125 получили ранения. 

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