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В МИД РФ вызвали посла Армении

В МИД РФ вызвали посла Армении В МИД России днем 8 сентября был вызван посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян в связи с "недружественными шагами" со стороны Армении в рамках трехсторонней договоренности Баку Москвы и Еревана.
В регионе
8 сентября 2023 г. 19:51
В МИД РФ вызвали посла Армении

Посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян был вызван в Министерство иностранных дел России, ему сделали жесткое представление на фоне недружественных действий Еревана.

Как сообщает российское бюро Report, об говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

"В МИД России был вызван посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян, которому сделано жесткое представление", - указали в российском дипведомстве.

В МИД РФ заявили, что в последнее время в официальных кругах и политической элите Республики Армения появились определенные сомнения в целесообразности союзнических связей в рамках ОДКБ и с Россией, а также в реализуемости комплекса трехсторонних договоренностей Москвы, Еревана и Баку 2020-2022 гг. о путях нормализации армяно-азербайджанских отношений.

"Кроме того, передана нота протеста, в которой указано на неприемлемость оскорбительных высказываний председателя Национального собрания Республики Армения Алена Робертовича Симоняна от 6 сентября в адрес официального представителя МИД России, директора департамента информации и печати Марии Владимировны Захаровой и российского внешнеполитического ведомства в целом", - добавили в министерстве.

МИД РФ выразил озабоченность Арутюняну в связи с задержанием в республике 7 сентября блогера Микаэля Бадаляна и обозревателя радио "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна.

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