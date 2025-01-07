Посол Армении в Иране вручил верительные грамоты Пезешкиану

Посол Армении в Иране Григор Акопян вручил верительные грамоты президенту ИРИ Масуду Пезешкиану.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на МИД страны.
Посол подтвердил готовность правительства Армении углублять отношения с Ираном по всем направлениям.
“Собеседники коснулись текущей повестки армяно-иранских отношений и подчеркнули дальнейшее развитие и углубление сотрудничества, основанного на взаимном уважении и доверии”, - отметили во внешнеполитическом ведомстве Армении.