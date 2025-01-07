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Посол Армении в Иране вручил верительные грамоты Пезешкиану

Посол Армении в Иране вручил верительные грамоты Пезешкиану Посол Армении в Иране Григор Акопян вручил верительные грамоты президенту ИРИ Масуду Пезешкиану.
В регионе
7 января 2025 г. 16:22
Посол Армении в Иране вручил верительные грамоты Пезешкиану

Посол Армении в Иране Григор Акопян вручил верительные грамоты президенту ИРИ Масуду Пезешкиану.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на МИД страны.

Посол подтвердил готовность правительства Армении углублять отношения с Ираном по всем направлениям.

“Собеседники коснулись текущей повестки армяно-иранских отношений и подчеркнули дальнейшее развитие и углубление сотрудничества, основанного на взаимном уважении и доверии”, - отметили во внешнеполитическом ведомстве Армении.

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Версия на английском языке Pezeshkian receives credentials of Armenian ambassador to Iran
Версия на азербайджанском языке Pezeşkian Ermənistan səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

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