Посол Армении: США поняли, что отношения с Ираном имеют для нас большое значение

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Армения планирует импортировать больше газа из Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил посол Армении в Иране Арташес Туманян, выступая на встрече "Иранско-армянские связи, возможности и вызовы".

По его словам, недавние политические события в Ереване не повлияли на внешнюю политику Армении.

Говоря о давлении Вашингтона на Ереван с целью сокращения отношений с Ираном, посол отметил: "США вели переговоры с Арменией о связях Тегерана и Еревана, и они поняли, что отношения с Тегераном имеют для нас большое значение".

Арташес Туманян также выразил готовность Еревана увеличить экспорт электроэнергии в Тегеран.