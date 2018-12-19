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    Посол Армении: США поняли, что отношения с Ираном имеют для нас большое значение

    ​Посол: Армения намерена импортировать больше газа из Ирана

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Армения планирует импортировать больше газа из Ирана.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил посол Армении в Иране Арташес Туманян, выступая на встрече "Иранско-армянские связи, возможности и вызовы".

    По его словам, недавние политические события в Ереване не повлияли на внешнюю политику Армении.

    Говоря о давлении Вашингтона на Ереван с целью сокращения отношений с Ираном, посол отметил: "США вели переговоры с Арменией о связях Тегерана и Еревана, и они поняли, что отношения с Тегераном имеют для нас большое значение".

    Арташес Туманян также выразил готовность Еревана увеличить экспорт электроэнергии в Тегеран.

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