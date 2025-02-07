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Посол Армении и замглавы Генштаба ВС Ирана обсудили ситуацию в регионе

Посол Армении и замглавы Генштаба ВС Ирана обсудили ситуацию в регионе Вопросы сотрудничества и ситуацию в регионе обсудили посол Армении в Иране Григор Акопян и замглавы иранского Генштаба бригадный генерал Мохаммад Ахади.
В регионе
7 февраля 2025 г. 16:53
Посол Армении и замглавы Генштаба ВС Ирана обсудили ситуацию в регионе

Вопросы сотрудничества и ситуацию в регионе обсудили посол Армении в Иране Григор Акопян и замглавы иранского Генштаба бригадный генерал Мохаммад Ахади.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Иранский генерал заявил на встрече о том, что для Тегерана особое значение имеют отношения с Ереваном в рамках активизации сотрудничества с соседями.

Армянский дипломат в свою очередь представил усилия Еревана, нацеленные на мир и стабильность в регионе. Он подчеркнул, что в этом контексте для Армении крайне важно углубление сотрудничества с Ираном.

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Версия на азербайджанском языке İran generalı Ermənistan səfiri ilə regional vəziyyəti müzakirə edib

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