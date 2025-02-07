Посол Армении и замглавы Генштаба ВС Ирана обсудили ситуацию в регионе

Вопросы сотрудничества и ситуацию в регионе обсудили посол Армении в Иране Григор Акопян и замглавы иранского Генштаба бригадный генерал Мохаммад Ахади.

Вопросы сотрудничества и ситуацию в регионе обсудили посол Армении в Иране Григор Акопян и замглавы иранского Генштаба бригадный генерал Мохаммад Ахади.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Иранский генерал заявил на встрече о том, что для Тегерана особое значение имеют отношения с Ереваном в рамках активизации сотрудничества с соседями.

Армянский дипломат в свою очередь представил усилия Еревана, нацеленные на мир и стабильность в регионе. Он подчеркнул, что в этом контексте для Армении крайне важно углубление сотрудничества с Ираном.