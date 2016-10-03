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    Посол: Анкара удовлетворена динамикой нормализации отношений с Москвой

    Умит Ярдым: Анкара и Москва продолжают консультации по Сирии

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Анкара удовлетворена динамикой нормализации отношений с Москвой и не видит непреодолимых препятствий в этом процессе.

    Как передает Report, об это РИА Новости заявил посол Турции в России Умит Ярдым.

    "Разумеется, мы удовлетворены темпами нормализации наших отношений", — сказал Ярдым.

    Он также отметил, что в Анкаре не видят препятствий, которые руководство двух стран не сможет преодолеть путем переговоров и консультаций.

    Посол подчеркнул, что на данный момент Анкара и Москва продолжают консультации по Сирии. "Москва и Анкара имеют общие цели в Сирии, прежде всего, борьбу с терроризмом", - добавил он.

    Посол Турции в России также подтвердил, что в ближайшие месяцы он покинет свой пост.

    "Да, я возвращаюсь обратно в Анкару, сейчас решаются некоторые бюрократические вопросы. Пока нет точной даты, но в ближайшие месяцы я покину свой пост", — сообщил  турецкий дипломат.

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