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Послы стран G7 и Турции прибыли в Одессу в ожидании возобновления экспорта зерна

Послы стран G7 и Турции прибыли в Одессу в ожидании возобновления экспорта зерна Послы стран Группы семи (G7) и Турции приехали в Одессу, чтобы лично присутствовать во время возобновления экспорта зерна с территории Украины.
В регионе
29 июля 2022 г. 14:24
Послы стран G7 и Турции прибыли в Одессу в ожидании возобновления экспорта зерна

Послы стран Группы семи (G7) и Турции приехали в Одессу, чтобы лично присутствовать во время возобновления экспорта зерна с территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Я с коллегами-послами G7 и Турции сейчас в Одессе, чтобы засвидетельствовать важность соглашения для возобновления экспорта украинского продовольствия, заключенного при посредничестве ООН", - написала она в Twitter.

Сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о том, что ведутся работы по отправке судов с грузом в ближайшие часы.

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Версия на азербайджанском языке G7 ölkələrinin və Türkiyənin səfirləri taxıl ixracı ərəfəsində Odessaya gəliblər
Версия на английском языке Ambassadors of G7 countries and Turkiye arrive in Odesa ahead of grain export resumption

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