Послы стран G7 и Турции прибыли в Одессу в ожидании возобновления экспорта зерна

Послы стран Группы семи (G7) и Турции приехали в Одессу, чтобы лично присутствовать во время возобновления экспорта зерна с территории Украины.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
"Я с коллегами-послами G7 и Турции сейчас в Одессе, чтобы засвидетельствовать важность соглашения для возобновления экспорта украинского продовольствия, заключенного при посредничестве ООН", - написала она в Twitter.
Сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о том, что ведутся работы по отправке судов с грузом в ближайшие часы.