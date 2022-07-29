Послы стран G7 и Турции прибыли в Одессу в ожидании возобновления экспорта зерна

Послы стран Группы семи (G7) и Турции приехали в Одессу, чтобы лично присутствовать во время возобновления экспорта зерна с территории Украины.

Послы стран Группы семи (G7) и Турции приехали в Одессу, чтобы лично присутствовать во время возобновления экспорта зерна с территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Я с коллегами-послами G7 и Турции сейчас в Одессе, чтобы засвидетельствовать важность соглашения для возобновления экспорта украинского продовольствия, заключенного при посредничестве ООН", - написала она в Twitter.

Сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о том, что ведутся работы по отправке судов с грузом в ближайшие часы.