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Послы РФ и США приступят к своим обязанностям в ближайшее время

Послы РФ и США приступят к своим обязанностям в ближайшее время Новые послы России и США в ближайшее время приступят к своим обязанностям в полном объеме.
В регионе
19 февраля 2025 г. 16:01
Послы РФ и США приступят к своим обязанностям в ближайшее время

Новые послы России и США в ближайшее время приступят к своим обязанностям в полном объеме.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в российском парламенте.

"Послы России и США в полном объеме приступят к своим обязанностям в самое ближайшее время, это фундаментальный вопрос нормализации двусторонних отношений", - пояснил источник.

Предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов завершил свою миссию в Вашингтоне в октябре 2024 года.

Отметим, что вопрос делегации двух стран вчера в Эр-Рияде обсудили вопрос восстановления штата посольств в Вашингтоне и Москве.

Ранее сообщалось о том, что дипмиссию США в Москве может возглавить спецпосланник по Ливии Ричард Норланд вместо нынешнего посла Линн Трейси.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və ABŞ səfirləri yaxın zamanda vəzifələrinin icrasına başlayacaqlar
Версия на английском языке Russian and US ambassadors to begin their duties soon

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