Послы РФ и США приступят к своим обязанностям в ближайшее время

Новые послы России и США в ближайшее время приступят к своим обязанностям в полном объеме.
Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в российском парламенте.
"Послы России и США в полном объеме приступят к своим обязанностям в самое ближайшее время, это фундаментальный вопрос нормализации двусторонних отношений", - пояснил источник.
Предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов завершил свою миссию в Вашингтоне в октябре 2024 года.
Отметим, что вопрос делегации двух стран вчера в Эр-Рияде обсудили вопрос восстановления штата посольств в Вашингтоне и Москве.
Ранее сообщалось о том, что дипмиссию США в Москве может возглавить спецпосланник по Ливии Ричард Норланд вместо нынешнего посла Линн Трейси.