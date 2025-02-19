Послы РФ и США приступят к своим обязанностям в ближайшее время

Новые послы России и США в ближайшее время приступят к своим обязанностям в полном объеме.

Новые послы России и США в ближайшее время приступят к своим обязанностям в полном объеме.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в российском парламенте.

"Послы России и США в полном объеме приступят к своим обязанностям в самое ближайшее время, это фундаментальный вопрос нормализации двусторонних отношений", - пояснил источник.

Предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов завершил свою миссию в Вашингтоне в октябре 2024 года.

Отметим, что вопрос делегации двух стран вчера в Эр-Рияде обсудили вопрос восстановления штата посольств в Вашингтоне и Москве.

Ранее сообщалось о том, что дипмиссию США в Москве может возглавить спецпосланник по Ливии Ричард Норланд вместо нынешнего посла Линн Трейси.