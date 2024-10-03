Послы Германии и Австрии вызваны в МИД Ирана

МИД Ирана в четверг вызвал послов Германии и Австрии после того, как правительства этих стран осудили Иран за ракетный удар по Израилю.

МИД Ирана в четверг вызвал послов Германии и Австрии после того, как правительства этих стран осудили Иран за ракетный удар по Израилю.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

"Этот шаг стал ответом на неприемлемые меры Германии и Австрии, которые вызвали иранских послов в связи с ударом Ирана по Израилю во вторник", - сообщают СМИ.

Между тем, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о "предвзятом и безответственном характере" осуждения иранского удара по Израилю, прозвучавшего со стороны "Группы семи" (G7).