Послы ЕС согласовали ужесточение санкций против Беларуси

Комитет постоянных представителей при ЕС (Coreper) смог согласовать ужесточение санкций в отношении Беларуси.

Комитет постоянных представителей при ЕС (Coreper) смог согласовать ужесточение санкций в отношении Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в Twitter испанское председательство в Совете Евросоюза.

"Сегодня послы ЕС договорились о принятии ограничительных мер ввиду ситуации в Беларуси и причастности Беларуси к российской агрессии против Украины", - сказано в публикации.

В ней отмечается, что "меры подразумевают включение в [санкционные] списки физических и юридических лиц".