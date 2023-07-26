О нас

Послы ЕС согласовали ужесточение санкций против Беларуси

Послы ЕС согласовали ужесточение санкций против Беларуси Комитет постоянных представителей при ЕС (Coreper) смог согласовать ужесточение санкций в отношении Беларуси.
В регионе
26 июля 2023 г. 15:32
Послы ЕС согласовали ужесточение санкций против Беларуси

Комитет постоянных представителей при ЕС (Coreper) смог согласовать ужесточение санкций в отношении Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в Twitter испанское председательство в Совете Евросоюза.

"Сегодня послы ЕС договорились о принятии ограничительных мер ввиду ситуации в Беларуси и причастности Беларуси к российской агрессии против Украины", - сказано в публикации.

В ней отмечается, что "меры подразумевают включение в [санкционные] списки физических и юридических лиц".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке EU ambassadors agree on tougher sanctions against Belarus

Самое читаемое

Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
ВидеоПротестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
20 июля 2023 г. 04:51
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
20 июля 2023 г. 19:01
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
21 июля 2023 г. 09:46
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
21 июля 2023 г. 12:50
Сборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
ФотоСборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
21 июля 2023 г. 19:57
Сегодня еще несколько семей отправились в Лачын
ФотоСегодня еще несколько семей отправились в Лачын
22 июля 2023 г. 07:36
В Баку проходит очередной общегородской субботник
ФотоВ Баку проходит очередной общегородской субботник
22 июля 2023 г. 13:17
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
23 июля 2023 г. 14:23
Президент Армении: Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой
Президент Армении: "Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой"
24 июля 2023 г. 11:47
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
24 июля 2023 г. 15:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi