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Послы Азербайджана и Турции почтили память павших за независимость Грузии

Послы Азербайджана и Турции почтили память павших за независимость Грузии Они возложили венки к мемориалу и почтили память павших за независимость Грузии
В регионе
9 апреля 2021 г. 14:32
Послы Азербайджана и Турции почтили память павших за независимость Грузии
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Посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев вместе с турецким коллегой Фатмой Черен Язган почтили память жертв трагедии 9 апреля.

Как передает грузинское бюро Report, послы посетили памятник в честь жертв трагедии, установленный перед зданием парламента.

Они возложили венки к мемориалу и почтили память павших за независимость Грузии.

Сегодня минует 32 года с событий 9 апреля 1989 года. В тот день часть военных сил Советского союза жестоко разогнала мирную акцию с требованием независимости перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. В результате погиб 21 человек, включая 18 женщин, тысячи людей были отравлены газом неизвестного происхождения.

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Версия на английском языке ФотоAmbassadors of Azerbaijan, Turkey commemorate those who died for Georgia's independence
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə səfirləri Gürcüstanın müstəqilliyi uğrunda şəhid olanların xatirəsini yad edib

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