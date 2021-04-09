Послы Азербайджана и Турции почтили память павших за независимость Грузии

Они возложили венки к мемориалу и почтили память павших за независимость Грузии

Посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев вместе с турецким коллегой Фатмой Черен Язган почтили память жертв трагедии 9 апреля.

Как передает грузинское бюро Report, послы посетили памятник в честь жертв трагедии, установленный перед зданием парламента.

Они возложили венки к мемориалу и почтили память павших за независимость Грузии.

Сегодня минует 32 года с событий 9 апреля 1989 года. В тот день часть военных сил Советского союза жестоко разогнала мирную акцию с требованием независимости перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. В результате погиб 21 человек, включая 18 женщин, тысячи людей были отравлены газом неизвестного происхождения.