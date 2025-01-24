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Послы 27 стран ЕС приостановили безвизовый режим для дипломатов Грузии

Послы 27 стран ЕС приостановили безвизовый режим для дипломатов Грузии Постоянные представители 27 стран Евросоюза на заседании в пятницу одобрили решение приостановить безвизовый режим для дипломатов Грузии.
В регионе
24 января 2025 г. 14:56
Послы 27 стран ЕС приостановили безвизовый режим для дипломатов Грузии

Постоянные представители 27 стран Евросоюза на заседании в пятницу одобрили решение приостановить безвизовый режим для дипломатов Грузии.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

"Да, постоянные представители сегодня утром согласовали решение о приостановке безвизового режима для дипломатических паспортов Грузии", - сказал он.

По словам дипломата, теперь это решение должно быть формально утверждено Советом ЕС, что может быть сделано на заседании министров иностранных дел 27 стран сообщества 27 января.

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Версия на азербайджанском языке Aİ səfirləri Gürcüstan diplomatları üçün vizasız rejimi dayandırıblar
Версия на английском языке Ambassadors of 27 EU countries suspend visa-free regime for Georgian diplomats

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