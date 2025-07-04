СМИ: Послу РФ в Армении была вручена нота протеста

Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин был вызван в МИД Армении, ему была вручена нота протеста "из-за высказываний", исходящих из РФ, по последним внутриполитическим процессам в Армении.

Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин был вызван в МИД Армении, ему была вручена нота протеста "из-за высказываний", исходящих из РФ, по последним внутриполитическим процессам в Армении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД Армении порталу radar.am.

В армянском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Ереван по дипломатическим каналам довел до российской стороны недовольство оценками, звучащими из России.

"Посол России в Ереване был вызван в МИД и ему была вручена нота", - отметили в МИД Армении.

В Ереване сообщили, что выразили решительный протест против якобы "откровенно недружелюбной" риторики в российских средствах массовой информации и аналогичных, по мнению ведомства, заявлений некоторых должностных лиц в РФ и представителей экспертного сообщества.