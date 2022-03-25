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Послу Молдовы заявили протест в связи с акцией у посольства России в Кишиневе

Послу Молдовы заявили протест в связи с акцией у посольства России в Кишиневе Посол Молдовы в Москве Лилиан Дарие был вызван в пятницу в МИД РФ, ему был заявлен решительный протест в связи с антироссийской акцией у посольства России в Кишиневе 24 марта.
В регионе
25 марта 2022 г. 22:26
Послу Молдовы заявили протест в связи с акцией у посольства России в Кишиневе

Посол Молдовы в Москве Лилиан Дарие был вызван в пятницу в МИД РФ, ему был заявлен решительный протест в связи с антироссийской акцией у посольства России в Кишиневе 24 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"25 марта в МИД России был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Л.В.Дарие. С российской стороны был заявлен решительный протест в связи с безобразной акцией у посольства России в Кишиневе 24 марта этого года, участники которой демонстрировали оскорбительные лозунги и предпринимали недопустимые действия", - указали в министерстве.

"Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, государство пребывания обязано предотвращать нарушение спокойствия дипломатического представительства или оскорбление его достоинства", - отметили в МИД РФ.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что Россия требует от Молдовы выполнять международные обязательства и принять надлежащие меры для недопущения повторения антироссийских акций у посольства РФ в Кишиневе.

"К молдавской стороне было обращено настоятельное требование о выполнении международных обязательств и принятии надлежащих мер для недопущения повторения подобных акций", - заключили в дипведомстве.

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