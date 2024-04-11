Послу Австрии заявили протест из-за высылки сотрудников диппредставительства РФ

Посол Австрии в России Вернер Альмхофер вызван в четверг, 11 апреля, в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства.

Посол Австрии в России Вернер Альмхофер вызван в четверг, 11 апреля, в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в министерстве.

"11 апреля в МИД России был вызван посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер, которому заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением австрийской стороной persona non grata двух сотрудников посольства Российской Федерации в Австрийской Республике", - сказано в сообщении.

Послу было заявлено, что "этот недружественный шаг еще больше отягощает находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны двусторонние отношения, наносит серьезный ущерб авторитету Австрии, позиционировавшей себя как нейтральное государство и площадку международной дипломатии".

Альмхоферу была вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Австрии в РФ, которому надлежит покинуть Россию до конца 18 апреля.