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Послу Австрии заявили протест из-за высылки сотрудников диппредставительства РФ

Послу Австрии заявили протест из-за высылки сотрудников диппредставительства РФ Посол Австрии в России Вернер Альмхофер вызван в четверг, 11 апреля, в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства.
В регионе
11 апреля 2024 г. 14:18
Послу Австрии заявили протест из-за высылки сотрудников диппредставительства РФ

Посол Австрии в России Вернер Альмхофер вызван в четверг, 11 апреля, в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в министерстве.

"11 апреля в МИД России был вызван посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер, которому заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением австрийской стороной persona non grata двух сотрудников посольства Российской Федерации в Австрийской Республике", - сказано в сообщении.

Послу было заявлено, что "этот недружественный шаг еще больше отягощает находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны двусторонние отношения, наносит серьезный ущерб авторитету Австрии, позиционировавшей себя как нейтральное государство и площадку международной дипломатии".

Альмхоферу была вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Австрии в РФ, которому надлежит покинуть Россию до конца 18 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN Avstriya səfirinə etiraz notası verib
Версия на английском языке Russia declares Austrian diplomat persona non grata — MFA

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