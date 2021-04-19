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Послу Армении в Израиле предъявлено обвинение

Послу Армении в Израиле предъявлено обвинение Смбатяну предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями и отмывании денег
В регионе
19 апреля 2021 г. 12:20
Послу Армении в Израиле предъявлено обвинение

Послу Армении в Израиле Армену Смбатяну предъявлено обвинение. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Посол обвиняется в содействии злоупотреблениям со стороны бывшего министра культуры и по делам молодежи, а также в отмывании денег.

По данным следствия, посол в Израиле и одновременно глава общественной организации АОКС ("Армянское общество культурных связей с зарубежными странами") помог бывшему министру и замглаве АОКС Асмик Погосян в незаконном оформлении земельного участка в Ереване, на котором находится здание, представляющее историко-культурное ценность, в собственность общественной организации.

После этого здание и участок в результате формальной сделки на сумму 550 тысяч долларов были проданы офшорной компании (зарегистрированной на Британских Вирджинских островах), принадлежащей невестке министра.

На основе собранных доказательств Смбатяну предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями и отмывании денег.

В качестве меры пресечения избран залог в 20 миллионов драмов (около 40 тысяч долларов США).

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