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Последствия ударов баллистических ракет и беспилотников по городам Украины

Последствия ударов баллистических ракет и беспилотников по городам Украины Утром 11 декабря российская армия атаковала ряд городов Украины, в том числе столицу Киев, баллистическими ракетами и беспилотниками.
В регионе
11 декабря 2023 г. 16:31
Последствия ударов баллистических ракет и беспилотников по городам Украины

Утром 11 декабря российская армия атаковала ряд городов Украины, в том числе столицу Киев, баллистическими ракетами и беспилотниками.

Пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов и представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказали восточноевропейскому бюро Report о последствиях нанесенных по городам ударов.

M.Шаманов сообщил, что ранним утром 11 декабря Россия нанесла очередной удар баллистическими ракетами по Украине: "8 целей были уничтожены нашими ВВС. Остатки ракет упали в Дарницком районе столицы, в результате чего пострадали 4 мирных жителя".

Юрий Игнат сказал, что помимо Киева, Россия снова нанесла удары по другим регионам Украины с помощью БПЛА "Шахед 131/136": "18 БПЛА были запущены из оккупированного Крыма, но все они были уничтожены силами ПВО. Утром противник совершил очередной теракт против столицы Украины, запустив 8 баллистических ракет. Это "Искандер М" и зенитно-ракетный комплекс С-400. Силы ПВО уничтожили все 8 целей - как вокруг города, так и в самом городе".

Сотрудник Report побывал в жилых кварталах, пострадавших от российских ударов, и подготовил фоторепортаж.

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Версия на английском языке ФотоRussian army launches attack on Ukraine with ballistic missiles and drones - PHOTOS
Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya ordusu Ukraynaya ballistik raket və dronlarla zərbə endirib - FOTOREPORTAJ 

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