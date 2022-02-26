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Последняя страна ЕС согласилась на отключение РФ от SWIFT

Последняя страна ЕС согласилась на отключение РФ от SWIFT Германия согласилась на отключение России от международной платежной системы SWIFT в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.
В регионе
26 февраля 2022 г. 17:41
Последняя страна ЕС согласилась на отключение РФ от SWIFT

Германия согласилась на отключение России от международной платежной системы SWIFT в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила Радио Свобода.

В то же время, как сообщили Reuters в Европейском центральном банке, отключение агрессора от SWIFT уже является "вопросом короткого времени, дней". Там подтвердили, что это будет болезненное решение для обеих сторон".

Ранее отключение России от SWIFT рассматривали среди вариантов санкций против РФ в случае ее нового нападения на Украину. Однако к окончательному мнению на этот счет в ЕС не пришли из-за больших экономических рисков для Запада.

После вторжения РФ дискуссии о SWIFT в Европе возобновились.

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