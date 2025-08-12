После забастовки граждан Индии прокуратура Армении возбудила уголовное дело

Прокуратура Армении завела дело после забастовки трудовых мигрантов из Индии в Иджеване.
Как передает Report, об этом сообщили Sputnik Армения в надзорном ведомстве.
Согласно информации, дело возбудили по целому ряду статей Уголовного кодекса – угроза оружием, физическое насилие, нарушение правил безопасности при выполнении строительных и иных работ.
Ранее в соцсетях появились кадры из Иджевана, где бастующие мигранты из Индии перекрыли дорогу в Иджеване в знак протеста.
Предварительно сообщалось, что рабочим из Индии не выплачивают зарплату, однако позже выяснилось, что все 205 бастующих официально трудоустроены, имеют действующие трехлетние контракты и задолженности по зарплатам нет. По словам директора фабрики "Идж Гранд Текстиль" Мгера Мирзояна, они требуют повышения зарплаты.
Позже в Иджеван на встречу с соотечественниками отправилась посол Индии в Армении Нилакши Саха Синху.