После забастовки граждан Индии прокуратура Армении возбудила уголовное дело

Прокуратура Армении завела дело после забастовки трудовых мигрантов из Индии в Иджеване.

Как передает Report, об этом сообщили Sputnik Армения в надзорном ведомстве.

Согласно информации, дело возбудили по целому ряду статей Уголовного кодекса – угроза оружием, физическое насилие, нарушение правил безопасности при выполнении строительных и иных работ.

Ранее в соцсетях появились кадры из Иджевана, где бастующие мигранты из Индии перекрыли дорогу в Иджеване в знак протеста.

Предварительно сообщалось, что рабочим из Индии не выплачивают зарплату, однако позже выяснилось, что все 205 бастующих официально трудоустроены, имеют действующие трехлетние контракты и задолженности по зарплатам нет. По словам директора фабрики "Идж Гранд Текстиль" Мгера Мирзояна, они требуют повышения зарплаты.

Позже в Иджеван на встречу с соотечественниками отправилась посол Индии в Армении Нилакши Саха Синху.