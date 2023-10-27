После взрывов в жилых кварталах в Швеции полиция задержала трех человек

Полиция Стокгольма арестовала трех человек после взрыва в Наке (муниципалитет и часть Стокгольмской городской местности). Двое из них несовершеннолетние.

Полиция Стокгольма арестовала трех человек после взрыва в Наке (муниципалитет и часть Стокгольмской городской местности). Двое из них несовершеннолетние.

Об этом передает Report со ссылкой на шведские СМИ.

"Конечно, мы расследуем возможную связь с другими недавними насильственными инцидентами", - сообщили в пресс-службе полиции, отметив, что инцидент расследуют как умышленные действия с целью причинения вреда.

В муниципалитете Нака и в городе Хельсингборг в ночь на пятницу произошли взрывы в жилых кварталах, вызванные неизвестными устройствами. По предварительным данным, взрывные устройства были размещены перед входом в многоквартирные дома. Никто не пострадал.