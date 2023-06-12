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После сильного ливня в Анкаре водой затопило станцию метро

После сильного ливня в Анкаре водой затопило станцию метро Проливной дождь в турецкой столице вызвал ряд последствий, станция метро "Сыххие" была затоплена водой.
В регионе
12 июня 2023 г. 00:47
После сильного ливня в Анкаре водой затопило станцию метро

Проливной дождь в турецкой столице вызвал ряд последствий, станция метро "Сыххие" была затоплена водой.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

По данным TRT Haber, улицы и переулки превратились в озера, автомобили затопило. При этом с полудня дождь в городе усилился.

О пострадавших не сообщается.

Ранее главное управление метеорологии Турции объявило желтый уровень опасности в 20 провинциях.

Желтый уровень погодной опасности был объявлен в центральных провинциях Афьонкарахисар, Амасья, Анкара, Анталья, Бурдур, Канкири, Корум, Испарта, Кастамону, Кайсери, Киршехир, Конья, Невшехир, Нигде, Сивас, Токат, Йозгат, Аксарай, Караман и Кириккале.

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Версия на азербайджанском языке Güclü yağış nəticəsində Ankara metrosunu su basıb

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