После прекращения огня в Карабахе, более 40 армянских военнослужащих умерли в небоевых условиях

После подписания лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года Заявления о прекращении огня, 42 военнослужащих армянской армии погибли в небоевых условиях.

После подписания лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года Заявления о прекращении огня, 42 военнослужащих армянской армии погибли в небоевых условиях.

Как передает Report, об этом пишет "Разминфо".

Отмечается, что все они связаны с самоубийством, болезнью, автокатастрофами, убийствами и нарушением правил безопасности, связанных обращением с оружием.

За этот же период пропали без вести 3 военнослужащих. Один из них, призывник Норик Мкртчян, 18 мая добровольно покинул военную часть Варденис. Информации о нем, пока нет. 14 июля в Сюникской области была потеряна связь с военнослужащими А.Налбандяном и А.Торозяном.