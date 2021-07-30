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После прекращения огня в Карабахе, более 40 армянских военнослужащих были убиты в небоевых условиях

После прекращения огня в Карабахе, более 40 армянских военнослужащих были убиты в небоевых условиях После подписания лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года Заявления о прекращении огня, 42 военнослужащих армянской армии погибли в небоевых условиях.
В регионе
30 июля 2021 г. 07:42
После прекращения огня в Карабахе, более 40 армянских военнослужащих были убиты в небоевых условиях

После подписания лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года Заявления о прекращении огня, 42 военнослужащих армянской армии погибли в небоевых условиях.

Как передает Report, об этом пишет "Разминфо".

Отмечается, что все они связаны с самоубийством, болезнью, автокатастрофами, убийствами и нарушением правил безопасности, связанных с обращением с оружием.

В этот период пропали без вести и трое военнослужащих армянской армии. Один из них, призывник Норик Мкртичян, 18 мая покинул свою воинскую часть и не найден. За этот же период пропали без вести 3 военнослужащих. Один из них, призывник Норик Мкртчян, 18 мая добровольно покинул военную часть Варденис. Информации о нем, пока нет. 14 июля в Сюникской области была потеряна связь с военнослужащими А.Налбандяном и А.Торозяном.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ bəyanatından sonra 42 erməni hərbçi qeyri-döyüş şəraitində həlak olub

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