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    После пожара в Кемерово пропал без вести 41 ребенок

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Спасатели ведут поиск 41 ребенка, пропавшего без вести после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях Андрей Мамченков.

    "По предварительным данным, ведется поиск 41 ребенка", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

    По его словам, на горячую линию МЧС уже поступило более 160 обращений.

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