После пожара в Кемерово пропал без вести 41 ребенок

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Спасатели ведут поиск 41 ребенка, пропавшего без вести после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях Андрей Мамченков.

"По предварительным данным, ведется поиск 41 ребенка", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, на горячую линию МЧС уже поступило более 160 обращений.