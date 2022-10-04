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После объявления мобилизации из РФ в Казахстан въехали более 200 тыс. человек

После объявления мобилизации из РФ в Казахстан въехали более 200 тыс. человек В Казахстан из России с начала объявления частичной мобилизации въехали более 200 тыс. россиян.
В регионе
4 октября 2022 г. 10:50
После объявления мобилизации из РФ в Казахстан въехали более 200 тыс. человек

В Казахстан из России с начала объявления частичной мобилизации въехали более 200 тыс. россиян.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов.

"Более 200 тыс. граждан России въехали с 21 сентября в Казахстан, на сегодня выехали из страны 147 тыс.", - сказал Ахметжанов.

Министр отметил, что за 3 октября более 7 тыс. граждан соседней страны въехали в Казахстан, около 11 тыс. выехали.

Он отметил, что МВД не планирует вводить новых ограничений при прохождении границы, все нормы и соглашения, принятые ранее между странами, продолжат работать.

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Версия на английском языке Above 200,000 Russian citizens arrive in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Son 14 gündə Rusiyadan Qazaxıstana 200 mindən çox rusiyalı gəlib"

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