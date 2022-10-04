После объявления мобилизации из РФ в Казахстан въехали более 200 тыс. человек

В Казахстан из России с начала объявления частичной мобилизации въехали более 200 тыс. россиян.

В Казахстан из России с начала объявления частичной мобилизации въехали более 200 тыс. россиян.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов.

"Более 200 тыс. граждан России въехали с 21 сентября в Казахстан, на сегодня выехали из страны 147 тыс.", - сказал Ахметжанов.

Министр отметил, что за 3 октября более 7 тыс. граждан соседней страны въехали в Казахстан, около 11 тыс. выехали.

Он отметил, что МВД не планирует вводить новых ограничений при прохождении границы, все нормы и соглашения, принятые ранее между странами, продолжат работать.