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После массовой драки в Подмосковье задержаны 32 иностранца

После массовой драки в Подмосковье задержаны 32 иностранца Полиция задержала 32 предполагаемых участников драки в подмосковном Чехове. Все задержанные — иностранцы.
В регионе
11 июня 2025 г. 16:22
После массовой драки в Подмосковье задержаны 32 иностранца

Полиция задержала 32 предполагаемых участников драки в подмосковном Чехове. Все задержанные — иностранцы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Управлении МВД по Московской области.

Их привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда в страну или проживания.

В ведомстве уточнили, что массовая драка произошла 9 июня возле торгового центра в микрорайоне Губернский.

"Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой двое получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Задержанных иностранцев привлекли к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней — штраф до 10 тыс. рублей ($127) и выдворение из России.

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