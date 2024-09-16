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После массовой драки со стрельбой в Москве задержали более 20 человек

После массовой драки со стрельбой в Москве задержали более 20 человек Потасовка на бытовой почве произошла на Дмитровском шоссе на севере Москвы, задержаны более 20 человек.
В регионе
16 сентября 2024 г. 11:05
После массовой драки со стрельбой в Москве задержали более 20 человек

Потасовка на бытовой почве произошла на Дмитровском шоссе на севере Москвы, задержаны более 20 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Предварительно установлено, что между группой граждан произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. В результате инцидента один человек получил телесные повреждения и для оказания помощи был направлен в медицинское учреждение. В территориальный отдел полиции доставлены более 20 участников конфликта", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Инцидент произошел на складе, в ходе драки была стрельба. "На месте происшествия изъяты гильзы, предположительно от травматического оружия", - отметил собеседник агентства.

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