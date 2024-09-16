После массовой драки со стрельбой в Москве задержали более 20 человек

Потасовка на бытовой почве произошла на Дмитровском шоссе на севере Москвы, задержаны более 20 человек.

Потасовка на бытовой почве произошла на Дмитровском шоссе на севере Москвы, задержаны более 20 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Предварительно установлено, что между группой граждан произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. В результате инцидента один человек получил телесные повреждения и для оказания помощи был направлен в медицинское учреждение. В территориальный отдел полиции доставлены более 20 участников конфликта", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Инцидент произошел на складе, в ходе драки была стрельба. "На месте происшествия изъяты гильзы, предположительно от травматического оружия", - отметил собеседник агентства.