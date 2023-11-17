О нас

После массовой драки на стройке в Москве задержали 139 человек

После массовой драки на стройке в Москве задержали 139 человек В Москве, в районе Свиблове, на стройке произошла массовая драка, в результате чего пострадали два человека.
В регионе
17 ноября 2023 г. 17:40
После массовой драки на стройке в Москве задержали 139 человек

В Москве, в районе Свиблове, на стройке произошла массовая драка, в результате чего пострадали два человека.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.

После этого были задержаны и доставлены в отдел полиции 139 человек.

"Предварительно установлено, что между рабочими возник бытовой конфликт, переросший в потасовку, в результате которой двое участников инцидента обратились за медицинской помощью", - говорится в пресс-релизе.

По факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 статьи 213 УК). Кроме того, 76 человек привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

В полиции продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
17 ноября 2023 г. 16:04
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
16 ноября 2023 г. 13:57
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
15 ноября 2023 г. 17:44
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
15 ноября 2023 г. 15:55
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
15 ноября 2023 г. 13:43
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
15 ноября 2023 г. 11:56
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
14 ноября 2023 г. 14:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi