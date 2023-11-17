После массовой драки на стройке в Москве задержали 139 человек

В Москве, в районе Свиблове, на стройке произошла массовая драка, в результате чего пострадали два человека.

В Москве, в районе Свиблове, на стройке произошла массовая драка, в результате чего пострадали два человека.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.

После этого были задержаны и доставлены в отдел полиции 139 человек.

"Предварительно установлено, что между рабочими возник бытовой конфликт, переросший в потасовку, в результате которой двое участников инцидента обратились за медицинской помощью", - говорится в пресс-релизе.

По факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 статьи 213 УК). Кроме того, 76 человек привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

В полиции продолжают выяснять обстоятельства случившегося.