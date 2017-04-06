В Армении скончался заключенный, рассказавший о трудном положении в тюрьмах страны

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Армении скончался страдающий рядом заболеваний арестант УИУ "Армавир" Грачья Геворгян.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила отстаивающая его интересы в суде правозащитная организация "Хельсинкская ассоциация".

За последний год Геворгян проводил несколько голодовок, требуя обеспечить ему необходимое лечение. Последнюю голодовку длительностью 67 дней арестованный прекратил в марте.

7 июля 2016 года Апелляционный суд Армении оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте Геворгяна на 8 лет. Геворгян не признавал свою вину. В течение последних двух лет он неоднократно заявлял об угрозах со стороны экс-начальника угрозыска Артура Геворгяна, однако Специальная следственная служба не завела уголовное дело.

По словам Геворгяна, полицейский несколько раз требовал встречи с ним, однажды встреча состоялась, когда тот представился родственником обвиняемого. Тогда, по словам подсудимого, полицейский заявил, что не допустит освобождения Геворгяна и продержит в тюрьме до конца его дней.

Также он неоднократно жаловался на атмосферу в тюрьме, отношение к нему и отсутствие соответствующей медпомощи. Он опубликовал открытое письмо о царящих в тюрьме порядках. В уголовно-исполнительном учреждении он несколько раз подвергался насилию. В конце 2013-ого мать Геворгяна Нахшун Енгибарян пыталась совершить акт самосожжения неподалеку от офиса президента Армении в защиту прав сына.