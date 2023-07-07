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После Чехии Зеленский отправился в Словакию

После Чехии Зеленский отправился в Словакию Президент Украины Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в Словакию после посещения Болгарии и Чехии.
В регионе
7 июля 2023 г. 15:13
После Чехии Зеленский отправился в Словакию

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в Словакию после посещения Болгарии и Чехии.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в соцсетях.

Украинский лидер в Братиславе встретится с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором и главой Национального Совета Борисом Колларом.

"Вместе с нашим надежным соседом обсудим конкретную оборонную поддержку и евроатлантическую интеграцию Украины, саммит НАТО и формулу мира, двустороннее сотрудничество, энергетическую безопасность", - написал Зеленский.

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