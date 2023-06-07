Посланник Папы Франциска получил согласие Кремля на визит в Москву

Папский посланник по урегулированию в Украине кардинал Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву.

Папский посланник по урегулированию в Украине кардинал Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву.

Как передает Report, об этом заявил глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци в интервью газете Corriere della Sera.

При этом он отметил, что не знает дату визита кардинала.

"Как со стороны (Владимира) Зеленского, так и со стороны Кремля в последнее время я читал весьма негативные заявления о возможном посредничестве. То, что посланник папы Римского поехал в Украину и получил согласие от Кремля на приезд в Москву, это знак, который сам по себе нельзя недооценивать", - заявил он.

По словам архиепископа Пецци, визит папского посланника в Москву сможет "содействовать возможности возобновления диалога для проведения встречи" между Папой Римским Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Отметим, что Святой престол объявил 20 мая, что Папа Франциск поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте в Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру".