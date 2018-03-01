Послание Путина к Федеральному собранию побило рекорд по длительности

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Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию побило рекорд по длительности.

Как сообщает Report, оглашение программного документа заняло 1 час 55 минут.

Примерно половина его была посвящена социально-экономическому развитию страны, вторая часть - вопросам обороноспособности РФ и международной безопасности.

До этого времени самое продолжительное послание Путина 2012 года длилось 1 час 21 минуту.

Дмитрий Медведев, занимая пост президента России, оглашал послание Федеральному собранию в 2009 году в течение 1 часа 40 минут.